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Марчук рассказал, сколько денег Украина потратила на выплаты пенсионерам из ОРДЛО

20:26, 19 февраля 2019
Финансы
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За четыре года Украина выплатила пенсий жителям ОРДЛО на $3 миллиарда /  фото УНИАН

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Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, комментируя вопросы, которые обсуждались в рамках Минских договоренностей.

"Украина заплатила пенсий гражданам, которые проживают на той территории, по данным трехдневной давности 79-80 миллиардов гривень, а это 3 миллиарда долларов, это так Украина разговаривает со своими жителями на оккупированных территориях", - сказал он.

При этом Марчук отметил, что деньги не пересылаются захватчикам на той территории, поскольку Украина сделала вывод.

"Единственное, конечно, это (пенсионные выплаты - УНИАН) не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Минске прошла встреча участников четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности) Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Теги: #ОРДЛО#пенсии в Украине