Марчук рассказал, сколько денег Украина потратила на выплаты пенсионерам из ОРДЛО

За четыре года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса около 80 миллиардов гривень пенсий.

За четыре года военных действий на Донбассе Украина выплатила жителям оккупированных территорий около 80 миллиардов гривень пенсий.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, комментируя вопросы, которые обсуждались в рамках Минских договоренностей.

"Украина заплатила пенсий гражданам, которые проживают на той территории, по данным трехдневной давности 79-80 миллиардов гривень, а это 3 миллиарда долларов, это так Украина разговаривает со своими жителями на оккупированных территориях", - сказал он.

При этом Марчук отметил, что деньги не пересылаются захватчикам на той территории, поскольку Украина сделала вывод.

"Единственное, конечно, это (пенсионные выплаты - УНИАН) не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Минске прошла встреча участников четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности) Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.