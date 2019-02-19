"Штрафуют и забирают телевизоры": стало известно, как украинцев наказывают за долги по коммуналке (видео)

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 55 миллиардов гривень.

В Украине средний долг за коммуналку на семью достиг 3,7 тысяч гривень. В сумме это более 55 миллиардов гривень на всех потребителей.

Поставщики все чаще обращаются в суды, в итоге недобросовестные потребители теряют имущество, получают запрет на выезд за границу и даже могут лишиться жилья, сообщает "Обозреватель".

Читайте такжеКабмин ужесточил условия получения субсидий

Больше всего украинцы накопили долгов за отопление и горячую воду. Чтобы хоть как-то стимулировать потребителей их погашать, поставщики массово подают в суд на должников. Только за этот год в судебном реестре зарегистрированы десятки подобных дел. И чаще всего "служители Фемиды" занимают сторону предприятий.

За долг могут забрать любой предмет роскоши: телевизор, микроволновую печь, компьютер и т. д. После визита исполнительной службы в квартире может остаться обувь, изношенная более чем наполовину, холодильник, зимняя одежда. Остальное закон позволяет забирать и продавать на торгах.

В любом доме едва ли не каждая десятая квартира – с долгами. К тому же не платят даже жильцы элитных домов. Против самых жестких неплательщиков поставщики обращаются в суд. И, как показывает практика, удачно выигрывают иски.

Для примера, несколько недель назад "Киевтеплоэнерго" отсудило у должника 34 тысячи гривень. В эту сумму входит индекс инфляции, 3% годовых и расходы на суд. То есть, фактически, кроме долга придется заплатить еще несколько тысяч гривень. Официально пеня в Украине еще не введена, однако в то же время в судах сумму долга можно увеличивать.

Как сообщал УНИАН, перед выборами 4 миллиона украинских семей получат по 1,5 тысячи гривень "живых" субсидий.