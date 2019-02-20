Шемета не будет продлевать контракт бизнес-омбудсмена в Украине

Он считает, что выполнил свою миссию – создал организацию, которая эффективно помогает бизнесу бороться с неправомерными действиями госорганов.

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не планирует оставаться в этой должности после того, как в мае этого года истечет срок действия нынешнего контракта.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«В мае у Альгирдаса Шеметы истекает срок договора на должности бизнес-омбудсмена. Альгирдас считает, что выполнил свою миссию – создал организацию, которая эффективно помогает бизнесу бороться с неправомерными действиями госорганов. Поэтому продлевать контракт он не планирует», - сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Кабинет министров Украины утвердил бывшего еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету в должности бизнес-омбудсмена.

Справка УНИАН. Альгирдас Шемета был министром финансов в правительстве Литвы с 1997 по 1999 год и в 2008-2009 гг. Занимая эту должность, он был выдвинут на пост еврокомиссара, сначала по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.), а затем — по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством (2010 - 2014 гг.).