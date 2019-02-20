Минфин одолжил в госбюджет еще 4 миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 536 млн грн и 116 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 536 млн грн и 116 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 168, 343 и 1050 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 29, 119 и 518 дней с доходностью 6,25%, 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 3,699 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.