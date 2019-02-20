Госбюджет за 2018 год не выполнен – глава Госказначейства
10:38, 20 февраля 2019Финансы
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Поступления в общий и специальный фонды составили 98,1% от годового плана.
Выполнение доходной части составило 98,1% / фото УНИАН
Государственный бюджет Украины за 2018 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 98,1% годовых плановых поступлений.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2018 году.
«По итогам 2018 года государственный бюджет, к сожалению, выполнен не был, - сказала Слюз. - Выполнение доходной части составило 98,1%».
По словам главы госслужбы, годовой объем поступлений в общий и специальный фонды госбюджета Украины в 2018 году составил 928,1 млрд грн.
В то же время, как сообщили в Госказначействе, этот объем на 17% выше показателя 2017 года.
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