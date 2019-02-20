Предприятия задолжали украинцам более 2,6 миллиарда зарплаты: назван крупнейший должник

Крупнейшим должником по выплате зарплат является госконцерн "Укроборонпром", который задолжал своим работникам около 400 млн грн зарплаты.

Государственная служба по вопросам труда Украины (Гоструда) в 2018 году больше всего нарушений трудового законодательства зафиксировала в сфере оплаты труда, в настоящее время задолженность предприятий по выплате заработных плат своим работникам превышает 2,6 млрд грн.

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Как сообщил на пресс-конференции глава Гоструда Роман Чернега, при этом основными должниками по заработной плате по-прежнему остаются экономически активные предприятия.

"Больше всего нарушений трудового законодательства традиционно остается в сфере оплаты труда. То есть обращаются граждане в Гоструда, территориальные управления с просьбой разъяснить, проверить работодателя. Причиной таких обращений является нарушение выплат заработной платы", - отметил Чернега.

По его словам, на сегодняшний день погашено 640 млн грн долга по зарплате перед 104 тыс. работников.

Вместе с тем, глава Гоструда отметил, что крупнейшим должником по выплате зарплат является государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, который задолжал своим работникам около 400 млн грн зарплаты.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2018 года сократилась по сравнению с ноябрем 2018 года на 6,2% и на 1 января 2019 года составила 2,65 млрд грн, при этом с начала 2018 года задолженность по выплате зарплаты выросла на 11,7%.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января текущего года составила 1,46 млрд грн, что на 10,2% меньше показателя на 1 декабря 2018 года.