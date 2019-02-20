Украина за год потратила на обслуживание госдолга более 115 миллиардов гривень

Расходы на обслуживание госдолга в 2018 году выросли на 4,4%. Расходы на погашение госдолга сократились на 35,5%.

Расходы на обслуживание государственного долга Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 4,9 млрд грн, или на 4,4 %, до 115,4 млрд грн.

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Об этом говорится в презентации Государственной казначейской службы Украины, представленной в ходе публичного отчета главы Госказначейства Татьяна Слюз.

Согласно презентации, расходы на погашение госдолга в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, сократились на 129 млрд грн, или на 35,5%, до 234,5 млрд грн.

Также в Госказначействе сообщили, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец 2018 года не превысил предельный объем, установленный госбюджетом Украины на 2018 год.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6% - до 78,32 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3% - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.