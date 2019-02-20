Работодателей оштрафовали почти на 2 миллиарда за нелегальных сотрудников

Гоструда в 2018 году оштрафовала работодателей на 1,7 млрд грн за незадекларированный труд 25,2 тыс. работников.

Государственная службы Украины по вопросам труда (Гоструда) в 2018 году выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 млрд грн.

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Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) Роман Чернега в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ведомства в прошлом году.

"Больше всего рисков, и в которых по результатам 2018 года мы обнаруживаем незадекларированный труд - в торговле, деятельности гостиниц, ресторанов, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве", - сказал Чернега.

В частности, в сфере торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе инспекторы Гоструда выявили 4789 таких работников, в строительстве – 4035 человек, промышленности – 2933, и сельском хозяйстве – 1802.

Согласно материалам презентации, обнародованной в ходе отчета, в 2018 году инспекторы Гоструда выявили 357,5 тыс. нарушений на предприятиях, из них 81% нарушений были устранены. При этом, в среднем на одном предприятии выявлено 23 нарушения.

Согласно материалам презентации, 1436 производств в 2018 году были остановлены на основании соответствующих решений судов.

Также Чернега сообщил о том, что инспекторы Гоструда провели информационно-разъяснительную работу для 25,78 тыс. работодателей.

При этом количество застрахованных лиц за 11 месяцев 2018 года выросло более чем на 432 тысячи, в результате чего поступления от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) увеличились более чем на 5 млрд грн по сравнению с началом прошлого года.

Кроме того, в рамках контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере трудоустройства инвалидов Гоструда осуществила 548 проверок, из них по 413 выявила нарушения, в частности, 219 нарушений в части подачи отчетов о трудоустройстве инвалидов, 119 - в части невыполнения предприятием норматива рабочих мест для инвалидов, 75 - в части регистрации инвалидов в отделениях Фонда соцзащиты.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в рамках внедренных в сентябре прошлого года мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения, обеспечила поступление дополнительных 1,3 млрд грн в государственный бюджет.

В сентябре-декабре прошлого года работодатели легализовали труд 1,9 млн наемных работников, а по результатам проведенных органами ГФС совместно с управлениями Гоструда проверок по соблюдению трудового законодательства работодателями, которые имеют наибольший риск использования неоформленного труда, официально трудоустроено 2,9 тыс. наемных работников.

Доля теневого сектора в Украине, по экспертным оценкам, составляет от 30 до 40% экономики.