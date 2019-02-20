Кубив спрогнозировал рост ВВП Украины при сохранении курса реформ

Вице-премьер считает, что рост реального ВВП Украины при сохранении курса реформ в 2020-2021 годах составит 3,8% и 4,1% соответственно.

Дальнейший рост реального валового внутреннего продукта Украины в среднесрочной перспективе при сохранении курса реформ составит 3,8% в 2020 году и 4,1% - в 2021-м.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Сейчас мы уверенно прогнозируем, что реальный ВВП будет расти в среднесрочной перспективе. 2020-й год - 3,8%, 2021-й - 4,1%. Но это невозможно без сохранения действующего курса реформ в Украине, поддержки макроэкономической стабильности, укрепления единства в совместных действиях президента, правительства и Верховной Рады", - подчеркнул он.

При этом Кубив не озвучил прогноз по росту ВВП на этот год.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года в 3,4%, в третьем квартале - 2,8%, во втором квартале – 3,8%, в первом квартале - в 3,1%.

Данные Госстата в целом за 2018 год пока не обнародованы. По оценкам Национального банка, этот показатель составил 3,3%, по оценкам Минэкономразвития – 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.