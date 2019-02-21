Юрий Голик: Принцип Lowest Common Denominator - это зло высшей степени для госуправления

По мнению Минфина, который поддержало правительство, средства, зачисляемые в общий фонд местных бюджетов, не работают на жителей громад в виде предоставления более качественных услуг, а вместо этого накапливаются на депозитах без дальнейшего применения полученной прибыли. Согласно официальным данным, лишь за два последних квартала 2018 года местные бюджеты заработали на депозитах более 900 миллионов гривен.

Далеко не всем главам местных властей понравилось решение правительства, поскольку теперь эти деньги будут храниться на счетах Госказначейства - иными словами, в условиях финансовой децентрализации деньги регионов снова оказались в руках Киева.

Эти новшества не сильно навредят тем местным властям, которые, имея деньги, не особо их вкладывали в развитие своих территорий и инфраструктуры. Но это больно ударит по тем, кто все это время работал эффективно.

Советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик выступил с критикой решения Минфина, считая, что оно убивает сам дух реформы децентрализации и затормозит развитие региона и страны в целом.

Недавно Минфин запретил местным госадминистрациям держать деньги на депозитах в банках. Вы не согласны с этим. Почему?

Тут не нужно быть экономистом, чтобы понять простую вещь: если нам запрещают держать деньги на депозитах, это равносильно запрету зарабатывать. Бизнес пользуется депозитами, люди имеют депозиты - это нормально, ведь для них это средство и сбережения, и заработка одновременно. Так почему это нельзя делать местным бюджетам? Вопрос же на самом деле в том, с какой целью и как условный местный бюджет хранит свои средства на депозите – размещает там свободные остатки, управляя своим денежным потоком, или просто складирует все деньги на депозит, вообще не вкладывая их в развитие. Мы именно про первый вариант. Справедливости ради – многие местные бюджеты именно про второй. И борясь с ними, т.е. с аутсайдерами, Минфин «убивает» лучших. Минфин можно понять. Он видит огромные остатки на счетах местных бюджетов, которые вообще не используются. Это мрак и дикий непрофессионализм. Но борясь с такими, всех уровняли, привели всех к Lowest Common Denominator - самому низкому общему знаменателю. Это плохо для тех, кто с умом подходил к управлению денежными остатками.

Минфин считает, что доходы от депозитов неэффективно используются. Или, может, дело в том, что после Революции Достоинства, когда сбежал Виктор Янукович и его компания, стало известно, что многие местные бюджеты открывали депозиты в банках, которые вот-вот должны были рухнуть?

Если деньги используются неэффективно, то громадам надо менять своих руководителей. И очень странно вместо этого наказывать все громады. Кроме того, сейчас банковская система стабилизирована и устойчива. НБУ закрыл банки, которые не отвечали нормативам. Так что все в порядке. Местные бюджеты по закону могли размещать депозиты исключительно в госбанках. Но задача Минфина состояла не в том, чтобы не дать нам зарабатывать деньги для бюджетов - это как бы побочный эффект. Нас вынуждают покупать ОВГЗ, чтобы сбалансировать государственный бюджет. То есть на нас перекладывают ответственность за не нашу вину.

ОВГЗ - это ведь тоже финансовый инструмент, хотя, может, не такой доходный, как депозит.

В том-то и дело, что он намного менее удобный для тех, кто в ежедневном режиме управляет остатками денежных средств. А главное, это напоминает мне фильм «Бриллиантовая рука» и цитату из него: «Не будут брать билеты - отключим газ». Почему это нельзя было обсудить с местными властями и громадами, я не понимаю.

Очевидно, Минфину нужно получить заемные деньги под низкий процент и покрыть дефицит госбюджета.

И его можно понять в этом. Но функция банков, в том числе и государственных, - кредитовать. Это их хлеб. А чтобы было за счет чего давать кредиты, нужны депозиты. Бюджеты могут эти депозиты им дать. Но кого это интересует? Никто даже не попытался связать депозиты местных бюджетов с кредитами инвесторам, готовым строить важные объекты инфраструктуры областей, городов и громад. Вот пример из реальной жизни. Есть некий город с 100 тысячами жителей. Он страдает от долгов за газ и хочет перейти на альтернативное топливо. Чтобы построить мини-ТЭС, дающее тепло и электроэнергию, которую затем можно продавать по зеленому тарифу, нужно около 30 млн евро. Инвестор, который может ее построить, готов вложить 30% собственных средств и дать технологии, остальное - кредит. Госбанк мог бы выдать кредит на таких условиях, но еще он требует залог. Проектного финансирования у нас в стране нет. Нужны залоги. Если у инвестора есть ликвидные залоги на 20 млн евро, зачем ему их отдавать в банк и решать проблему города, в котором он даже не живет? Да, инвестор планирует заработать. Но он просит создать ему условия для этого. В этой ситуации залогом мог бы быть депозит того населенного пункта, в котором такая ТЭС будет построена. И это нормальный подход. В выигрыше остались бы все: банк заработал бы на процентах по кредиту, город - на процентах по депозиту и получил бы мини-ТЭС, избавившись от проблем с газом, инвестор построил бы работающий бизнес, город - новые рабочие места. И больше не нужно финансировать местное вечно убыточное «теплоэнерго». А мэр города наверняка пошел бы на повторные выборы и победил бы. И все счастливы. Что в этом плохого?

А в случае с ОВГЗ что будет?

Ничего. Мы купим ОВГЗ с фиксированным процентом ниже банковского и погашением через полгода или год. И что? Извините, но мы не замораживаем деньги на такой срок. Мы должны решать свою проблему, а не проблему Минфина.

Описанный вами пример города выглядит по нашим временам фантастикой.

Уверены? А ведь я только что описал вам город Покров Днепропетровской области. Он не потребляет газ, потому что инвестор построил котельные на альтернативных видах топлива, а старое «теплоэнерго» ликвидировано усилиями воли мэра. Если бы все города так поступили, кандидатам в президенты не пришлось бы врать про снижение цен на газ в два раза - исчез бы сам предмет манипуляций. В городе Покров эти сказки про газ уже просто не сработают. За редким исключением, там никому нет до газа дела. И второй такой пример - это город Марганец. И я уже не говорю о том, что в зданиях этих городов стало по-настоящему тепло.

А о каких суммах, которые вы размещали на депозитах, может идти речь?

Бюджет нашей области в прошлом году заработал около 100 млн грн. на размещении средств на депозитах.

Что на эти деньги вы построили бы?

Два современных детских садика или полторы огромных школы. Или десять дорог внутри населенных пунктов области. Или два моста на объездной дороге вокруг Днепра. Мы их, кстати, построили. И даже больше. Более того, мы заранее, планируя областной бюджет на следующий год, брали в расчет эту сумму, предварительно сделав простой БДДС – бюджет движения денежных средств. Слушайте, это же не высшая математика и не какое-то откровение. Это то, что делает любая частная грамотная компания для управления своими финансами. Мы просто привнесли лучшие практики из корпоративного сектора в государственный.

Вашу позицию разделяют другие области?

Да. Все области и все города, которые использовали депозиты как средство ежедневного управления денежными остатками, а не как хранение денег «под матрасом» или «в трехлитровой банке», нашу позицию разделяют и заявили об этом публично. На самом деле государственный менеджмент все еще на невысоком уровне, поэтому не все способны управлять свободными денежными остатками так, как нужно. Именно поэтому Минфину это не нравится и он нашел способ побороть это. Понимаю. Мне бы на их месте такой порядок дел тоже не нравился бы. Но это плохой способ. Это способ в духе коммунизма. Кроме того, у глав ОГА и других руководителей еще остался страх попасть под уголовную ответственность, поэтому они сидят на этих деньгах и, боюсь, что молча выполнят указание Минфина - купят ОВГЗ, когда скажут. Но деньги не могут лежать мертвым грузом, их нужно вкладывать. А для этого нужно забыть совковый метод «строим в рамках одного года, первые полгода ничего не делаем, а с октября как ужаленные начинаем тратить все». У нас в Днепропетровской ОГА есть понятный план строительства всех объектов и дорог, подвязанный под него план финансирования и четкое понимание того, какой объем свободных средств у нас есть каждый день. Соответственно, ежедневно наш финдепартамент каждую свободную копейку кладет на депозиты, снимая с них сегодня ровно столько, сколько будет нужно потратить завтра. Поэтому у нас на корреспондентском счете всегда ноль - деньги или на депозите, или работают в строительстве. Если посмотреть на динамику расходования средств областного бюджета, то вы обнаружите, что только в январе мы потратили 10%, тогда как раньше было принято валять дурака весь год, изображая бурную деятельность, а деньги списывать в ноябре и декабре.

Как именно это повлияет на ваши планы по строительству инфраструктуры области?

Я хотел бы сказать, что никак, потому что мы предвидели такое развитие событий, нам намекали на ОВГЗ раньше, а потому мы провели все процедуры, необходимые для размещения денег на депозитах, еще в декабре прошлого года, а в первых числах января заключили договора с банками и начали пользоваться депозитами еще до того, как Минфин решился на этот шаг. Поэтому в этом году на нас это никак не повлияет. Мы научились предвидеть действия «системы» и находить им противоядие.

Не боитесь уголовных дел?

Мы не нарушили закон: ни формально, ни никак иначе. И не нарушим его. С первого дня на посту губернатора Валентин Резниченко четко дал всем понять, что все будет либо по закону, либо никак. Может, вы помните, как на одной из встреч с президентом в Одессе, когда там был еще Михаил Саакашвили, случилась перепалка между ним и Резниченко? Тогда, году в 2016, Михаил Николозович как-то стремительно открыл в Одессе центр административных услуг по грузинскому образцу. И это было поставлено в пример Резниченко. На это Валентин Михайлович сказал, что в Одессе центр открылся без соблюдения всех процедур и даже в нарушение закона. Отсюда и скорость. Но его позиция была в том, чтобы не бежать впереди всех на доклад президенту, а делать все качественно и по закону. Саакашвили в Одессе давно нет. Его центра тоже нет. Так что это было? Оголтелый популизм? А знаете, чего никто не понимает? Что таких центров, как в Одессе на пару месяцев открыл Саакашвили, больше всего открыто у нас в Днепропетровской области. И все они работают. Более того, у нас в области больше всего центров, выдающих биометрические паспорта. Это помимо того, что у нас есть еще и мобильные центры для отдаленных сел. И у нас все сделано по закону плюс нам дали понятный инструмент развития, который мы применили. Тоже самое с ОВГЗ. Хотите, чтобы мы купили ОВГЗ? Создайте для этого механизм, удобный для местных бюджетов, а не запрещайте.

По данным вашей ОГА, доходы областного бюджета существенно растут. Впрочем, равно как и в других областях. За счет чего?

Это все результат реформы децентрализации власти, начатой президентом Петром Порошенко. Все местные бюджеты с 2015 года большую часть налогов оставляют у себя и сами принимают решения, как их тратить. Это во-первых. Во-вторых, это кропотливая работа по наполнению местных бюджетов на местах. Согласитесь, что ранее статус налогоплательщика никого не радовал. В большей степени из-за того, что никто не понимал, куда налоги тратятся. Мы показали, куда: 500 новых дорог, 20 стадионов, 40 школ, 50 водоводов и т.д. И за каждую построенную новую инфраструктуру мы благодарим реформу децентрализации и налогоплательщиков. В-третьих, мы методично вырезали из расходов областного бюджета все идиотские статьи проедания. Например, ранее из областного бюджета тратилось по 20-25 млн грн в год при курсе 8 на освещение деятельности ОГА. Это платное размещение скучных пресс-релизов в СМИ. Мы на это не тратим ни копейки. Есть соцсети, и мы их используем. И есть позиция Резниченко – работать надо так, чтобы СМИ самим было интересно писать о сделанном нами. И если вначале, когда Резниченко только стал губернатором, бюджет развития области составлял лишь до 5% всех доходов, то теперь мы достигли 65%. Это деньги, которые остаются у нас после всех обязательных платежей - зарплаты бюджетникам, аренда, отопление и прочее, - и мы их направляем на развитие инфраструктуры.

Какие налоги дают наибольший доход бюджету?

Налог на доходы физлиц. И налог на прибыль, 10% которого остаются в областном бюджете. То есть без преувеличения можно сказать, что все, что мы строим, мы делаем это за счет налогоплательщиков области.

Недавно Резниченко сообщил, что ваша область провела госзакупок через систему ПроЗорро на 115 миллиардов гривен. Внушительная сумма.

На самом деле юридические и физические лица, зарегистрированные в Днепропетровской области и платящие налоги здесь, выиграли торгов в ProZorro на 115 млрд грн. Это с 2015 года. Но из этих 115 миллиардов около 60 пришлось на прошлый год. Эти деньги пошли на оплату работ и услуг наших днепропетровских компаний и предпринимателей. Вот так и создаются рабочие места, так стимулируется приход инвестиций. При этом хочу напомнить, что наша область была первой, которая в ProZorro перевала даже допороговые закупки. Резниченко это сделал сразу же, и лишь потом это стало обязательным для всех. Просто мы думаем на два шага вперед. Мы точно понимали, что предприниматели нашей области начнут работать в ProZorro в нашей области, получат опыт, и, когда все области перейдут на использование этой системы, у предпринимателей нашей области будет преимущество. Так и произошло.

Сергей Кравченко