Местные бюджеты в 2018 году держали на депозитах 26 миллиардов

По словам главы Госказначейства, некоторые города направляли на депозиты даже полученные субвенции из госбюджета.

Вложения местных бюджетов в депозиты государственных банков в Украине в 2018 году выросли до 26 млрд грн с 23 млрд грн годом ранее, сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

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Местные бюджеты в 2018 году заработали на размещении средств на депозитных счетах в государственных банках 1,3 млрд грн, добавила она.

По ее словам, некоторые города направляли на банковские депозиты даже полученные субвенции из госбюджета и суммы превышения поступлений таможенных платежей, которые должны направляться на строительство дорог.

Комментируя способы вложений после правительственного запрета размещать средства общего фонда местных бюджетов на банковских депозитах, глава Госказначейства подчеркнула, что вложения в облигации внутреннего государственного займа более выгодные.

«В прошлом году средняя ставка по депозитам по Украине составляла от 9,5 до 15%. А по облигациям внутреннего государственного займа – было и 18, и 19%. Я считаю, что выгоднее местным бюджетам выкупать ценные бумаги, чтобы пополнять доходную часть», - сказала она.

Кроме того, глава Госказначейства отметила, что депозиты размещаются в пределах бюджетного года, в то время как вложения в ОВГЗ могут переходить на следующий бюджетный год.

Также в Госказначействе сообщили, что, как и в 2017 году, средства местных бюджетов в 2018 году были полностью возвращены из банков на единый казначейский счет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в январе текущего года запретил местным органам власти в 2019 году хранить средства общего фонда местного бюджета на банковских депозитах. По информации Министерства финансов, речь идет исключительно о средствах общего фонда, включая налоговые поступления и трансферты, которые должны идти на финансирование потребностей громады.