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Пенсионный фонд задолжал казначейству почти 53 миллиарда

16:48, 20 февраля 2019
Финансы
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Такой долг у Пенсионного фонда накопился за 12 лет / фото УНИАН

По состоянию на 1 января 2019 года сумма задолженности по займам, предоставленным Казначейством Пенсионному фонду из Единого казначейского счета, составила 52,8 миллиарда гривень или 44% активов Казначейства.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на отчет Госказначейской службы.

"В течение 2018 года у Пенсионного фонда возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов на сумму 89,5 миллиарда гривень", - говорится в отчете.

По данным Казначейства, по состоянию на начало 2019 года ссуда была погашена фондом не полностью, а только в сумме 84,7 миллиарда гривень.

В январе Фонд полностью погасил долг за 2018 год.

"Ссуды казначейства прошлого года были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Невозвращенный на 1 января остаток в сумме 48 миллиардов гривень ПФ нам вернул в январе", - сообщила изданию председатель Казначейства Татьяна Слюз.

По ее словам, с начала 2019 года тенденция к ссудам сохраняется.

"В январе казначейство предоставило ПФ более 8 миллиардов гривень ссуд. В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 миллиарда гривень", - отметила Слюз.

Также она напомнила, что на выплату пенсий будут перечисляться налоги и штрафы, уплаченные при растаможивании "евроблях".

Как сообщалось, с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено почти 195,2 тысячи "евроблях". За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривень платежей.

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Теги: #Пенсионный фонд#дефицит Пенсионного фонда