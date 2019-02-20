Оккупация Донбасса и Крыма стоила Украине почти 20% ВВП - вице-премьер

Наибольшие потери от российской агрессии понесла украинская оборонная промышленность.

Валовой внутренний продукт Украины вследствие аннексии Крыма и оккупации части Донбасса сократился в 2014 и 2015 года на 7 и 10% соответственно.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Аннексия Крыма и оккупация части Востока Украины привела к сокращению ВВП в 2014 году почти на 7%, в 2015 году – почти 10%. Инфляция в 2014 году составляла 25, а в 2015-м – превысила 43%. Из-за аннексии Крыма Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, значительную часть портовой инфраструктуры. Негативный эффект от потери портов Россия сейчас усиливает блокированием Черного и Азовского морей", - сказал он.

По словам Кубива, сегодня 115 из 150 угольных шахт находятся на временно оккупированных территориях.

Наибольшие потери от российской агрессии понесла украинская оборонная промышленность: потеряны 13 государственных предприятий в аннексированном Крыму, а также десять госпредприятий остались на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года в 3,4%, в третьем квартале - 2,8%, во втором квартале – 3,8%, в первом квартале - в 3,1%.

Данные Госстата в целом за 2018 год пока не обнародованы. По оценкам Национального банка, этот показатель составил 3,3%, по оценкам Минэкономразвития – 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.