НБУ укрепил официальную гривню к доллару, но ослабил к евро

Официальный курс НБУ на 21 февраля: 100 USD – 2708,7563 гривни; 100 EUR – 3072,2714 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2708,7563 (20 февраля – 2717,3251)

100 EUR – 3072,2714 (20 февраля – 3068,9470)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 20 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,04/27,06 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,65/30,67 гривни/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 21 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,09 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,72 гривни/евро.