НБУ вредит экономике, бросая бизнес наедине с форс-мажором - эксперт

По мнению экономиста Алексея Куща, стандарты банковского надзора, которые пытаются автоматически перенести с западных моделей на наши условия, не работают.

Национальный банк Украины наносит экономике вред искусственным переносом западных моделей работы на украинские реалии

Так считает финансовый аналитик Алексей Кущ. Эксперт назвал не соответствующей украинским условиям практику, когда силами Национального банка продаются с молотка, а то и закрываются предприятия должников, которые могли бы успешно работать при достижении договоренности о реструктуризации.

"С одной стороны, есть желание Нацбанка - создать какой-то универсальный инструмент реагирования на те или иные кризисные ситуации в банковской системе. То есть они хотят показать, что они действуют без поправки на лица, на звания, на масштабы бизнеса, что у них есть некий общий алгоритм действий, своего рода "протокол лечения", который они применяют. НБУ стремится показать в данном конкретном случае, что он проводит независимую политику и не поддается давлению извне. С другой стороны, такие действия хороши для стабильных экономик. Иными словами, в Швейцарии это хорошо. Хорошо ли это в Украине? Вопрос достаточно сложный", - сказал экономист.

По его словам, в системе процессуального надзора Нацбанка не нашли отражения ни события, которые произошли в 2014-2015 гг., ни трехкратная девальвация национального рынка, ни потеря части территорий и части бизнесов.

"То есть, здесь получается, как в известной пословице: "Проблемы негров шерифа не волнуют". Бизнес, по мнению Национального банка, должен самостоятельно решать даже такие форс-мажорные проблемы, которые - следствие общей ситуации последних лет", - посетовал Кущ.

По его мнению, стандарты банковского надзора, которые пытаются автоматически перенести с западных моделей на наши условия, не работают.

"В результате их искусственного применения наносится только дополнительный вред экономике", - сделал вывод финансовый аналитик.