Российские деньги из "дела Магнитского" могли отмывать в Швеции - СМИ
26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связанные с российским налоговым мошенничеством, раскрытым российским аудитором Сергеем Магнитским.
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на шведскую телекомпанию SVT, которая сообщила о масштабном отмывании средств через Swedbank.
"Телеканал заявляет, что Swedbank может быть причастным к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана", - говорится в сообщении.
Телекомпания сообщила, что в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 миллиардов крон (по подсчетам шведов речь идет о 5,8 миллиарда долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.
"Расследование шведов показали транзакции, которые могут быть связаны с самым масштабным налоговым мошенничеством в российской истории, раскрытым российским аудитором Сергеем Магнитским. Как известно, это раскрытие привело к его смерти и принятия в 2012 году в Соединенных Штатах акта Магнитского, вводящем санкции к ряду причастных граждан России", - подчеркивает издание.
Теперь SVT сообщает, что часть подозрительных денег ведет к одному из крупнейших банков Швеции – Swedbank. Всего 26 миллионов долларов было переведено на около 50 счетов в Swedbank. Деньги провели через компании, подозреваемые в отмывании денег в рамках масштабного скандала в Danske Bank.
Франция, Дания, США и другие страны уже проводят расследование деятельности Danske Bank в Эстонии. Во вторник Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свой эстонское подразделение.