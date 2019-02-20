Российские деньги из "дела Магнитского" могли отмывать в Швеции - СМИ

Swedbank может быть причастным к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР.

26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связанные с российским налоговым мошенничеством, раскрытым российским аудитором Сергеем Магнитским.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на шведскую телекомпанию SVT, которая сообщила о масштабном отмывании средств через Swedbank.

"Телеканал заявляет, что Swedbank может быть причастным к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Телекомпания сообщила, что в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 миллиардов крон (по подсчетам шведов речь идет о 5,8 миллиарда долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

"Расследование шведов показали транзакции, которые могут быть связаны с самым масштабным налоговым мошенничеством в российской истории, раскрытым российским аудитором Сергеем Магнитским. Как известно, это раскрытие привело к его смерти и принятия в 2012 году в Соединенных Штатах акта Магнитского, вводящем санкции к ряду причастных граждан России", - подчеркивает издание.

Теперь SVT сообщает, что часть подозрительных денег ведет к одному из крупнейших банков Швеции – Swedbank. Всего 26 миллионов долларов было переведено на около 50 счетов в Swedbank. Деньги провели через компании, подозреваемые в отмывании денег в рамках масштабного скандала в Danske Bank.

Франция, Дания, США и другие страны уже проводят расследование деятельности Danske Bank в Эстонии. Во вторник Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свой эстонское подразделение.