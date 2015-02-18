Кабмин обязал государственные компании регулярно публиковать финотчетность

Об этом на брифинге после заседания Национального совета по вопросам реформ сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"В пятницу на правительственном комитете мы приняли так называемое постановление об обеспечении прозрачности государственных компаний, потому что в данный момент никто не обязан публиковать свою отчетность. Мы этим постановлением все меняем", - сказал Абромавичус.

По словам министра, постановление предусматривает обязательную публикацию всей финансовой отчетности на сайтах профильных министерств. Кроме того, Кабмин планирует внедрить стандартные критерии, по которым будет создаваться финотчетность.

"Наше министерство уже на базе всех данных сделает годовой отчет этих всех государственных компаний. Страна должна знать своих героев, поэтому в ближайшее время над этим отчетом и будем работать", - добавил Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, ранее Абромавичус заявлял, что повышение эффективности государственного сектора экономики Украины предусматривает корпоратизацию всех госкомпаний.

При этом он отметил, что процесс корпоратизации будет включать приведение процедуры составления финансовых планов в соответствие с мировой практикой, введение международной бухгалтерской отчетности, а также изменение структуры управления госпредприятиями в соответствии с современными корпоративными стандартами.