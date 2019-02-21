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Украина освоила кредиты Всемирного банка на треть – Минфин

09:02, 21 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в 2018 году показатель улучшился, и Украина освоила 270,78 миллиона долларов, или вдвое больше средств, чем в 2017 году.

В Минфине напомнили, что портфель кредитов Всемирного банка в Украине состоит из 8 проектов на общую сумму займов 2,403 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Украине предстоит в 2019 году заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривень, или 6,1 миллиарда долларов по официальному курсу Национального банка.

Для рефинансирования этих платежей Министерство финансов рассчитывает в текущем году получить из внешних источников порядка 4 миллиарда долларов, включая Всемирный банк, Европейский Союз, двухстороннее кредитование с другими странами, выход на внешние рынки капитала.

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Теги: #Всемирный банк#кредит от Всемирного банка