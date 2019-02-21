Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику - СМИ
Замедление экономики и умеренная инфляция в Китае способствуют предположению, что центробанк пойдет на снижение стоимости заимствований.
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Об этом сообщает Украинская правда.
"Аналитики не могут прийти к единому мнению относительно того, какая именно ставка будет снижена", - отмечает издание.
Сообщается, что у Народного банка Китая "целый арсенал монетарных инструментов".
Самым агрессивным шагом стало бы снижение ключевой процентной ставки впервые с 2015 года, которое уменьшит стоимость заимствований для всей экономики, но создаст риски ослабления юаня и появления пузырей в активах.
Более популярный прогноз предполагает снижение стоимости кратко- и среднесрочного фондирования банков, которое автоматически транслируется дальше в экономику.
Другие утверждают, что ЦБ снизит ориентир по менее известной ставке по кредитам, которую устанавливают сами банки.
Какой бы инструмент не выбрал регулятор, Китая предоставляется редкая возможность при необходимости смягчить денежно-кредитную политику, поскольку более осторожная позиция Федеральной резервной системы снимает понижательное давление из валют развивающихся стран, включительно с юанем.
"Снижение процентной ставки весьма вероятно", - говорит старший экономист DBS Bank Hong Kong Нейтан Чоу.
По его словам, Народный банк Китая может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов к концу второго квартала.
"Такой шаг позволит банкам стимул увеличить кредитование, поскольку сделает фондирование дешевле", - добавил он.