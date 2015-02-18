Для белорусских предпринимателей Таможенный союз страшнее девальвации - DW

Девальвация белорусского рубля и проблемы, связанные с ценообразованием, серьезно осложнили жизнь белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП), но действительно трудные времена могут наступить для них с 1 марта - в первый день весны белорусские ИП должны начать выполнять все требования, связанные с пребыванием страны в Таможенном союзе (и в Евразийском экономическом союзе), куда входят Беларусь, Казахстан и Россия, пишет DW.

Читайте такжеБеларусь недовольна условиями торговли в Евразийском экономическом союзе1 марта прекращается действие фактической отсрочки вступления в силу президентского указа, принятого в поддержку техрегламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности". Данный указ обязывал ИП иметь сертификаты соответствия согласно техрегламенту Таможенного союза на все ввозимые в Беларусь товары. Техрегламент вступил в действие еще 1 июля 2014 года. Однако затем власти страны разрешили распродавать остатки ранее ввезенного товара до 1 марта 2015 года.

Но основная проблема - требование наличия сертификатов на новый товар - никуда не исчезла. Предприниматель Олег из Минска рассказал DW, что его партнеры в Москве оформлять документы на товар по новым правилам просто не хотят. Их за отсутствие такой документации не наказывают. Соответственно, и белорусскому предпринимателю ее взять негде. Если же товар продают в России с нужными сертификатами, то и стоит он дорого. Де-факто мораторий на проверки предпринимателей, по информации Олега, действует и в Казахстане. И лишь в Беларуси с 1 марта за несоответствие документов на товар правилам Таможенного союза начнут штрафовать.

Индивидуальный предприниматель из Гомеля Жанна сообщила, что приостановила свой бизнес еще в январе. Причиной этого стал обвал курса белорусского рубля, который в декабре-январе потерял около 40 процентов стоимости, а также снижение покупательной способности населения. Она сомневается, что после 1 марта работа ИП в сфере непродовольственных товаров в Беларуси вообще будет иметь смысл. Так как выполнять нормы Таможенного союза может стать гораздо проблематичнее, чем пережить девальвацию.

Читайте такжеЛукашенко: Некоторые умники считают Беларусь частью "русского мира" - забудьте (видео)Председатель Республиканского общественного объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолий Шумченко отметил, что с 1 марта 99 процентов белорусских индивидуальных предпринимателей, а это около 65 тысяч человек, "не смогут нормально работать".

"Если кто-то и сделал документы соответствия качества товара, то это до первой проверки", - убежден Шумченко. По его словам, девальвация, снижение покупательной способности населения, конечно, также являются проблемами. "Но главную свинью нам подложил Таможенный союз", - резюмировал председатель "Перспективы".

Чтобы хотя бы частично решить стоящие перед ИП проблемы, коммерсанты в ходе прошедшего в Минске 16 февраля форума "Цели и задачи для малого бизнеса Беларуси" призвали Александра Лукашенко организовать и провести в ближайшее время первый общенациональный съезд предпринимателей. Но насколько этот призыв будет услышан, Анатолий Шумченко загадывать не берется.