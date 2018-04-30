Изменения в бюджет-2015: без цирка не обойдется

Процесс корректировки государственного бюджета Украины на 2015 год стартовал. 17 февраля председатели комитетов Верховной Рады, лидеры фракций при участии представителей правительства провели первое совещание относительно будущего рассмотрения парламентом утвержденных Кабмином и согласованных с Международным валютным фондом изменений в государственную смету. Во время брифинга перед началом совещания спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что внеочередное «бюджетное» заседание ВР ориентировочно состоится 26 февраля. При этом он заверил, что депутаты настроены на конструктив и выразил надежду, что процесс утверждения откорректированной росписи казны не станет повторением истории с ее первоначальным вариантом, когда сонные народные избранники вносили правки в госбюджет «с голоса» до 4 утра.

«Очень важно не терять это время и каждый день работать, чтобы не повторялась история, когда мы были зажаты сильно, я бы сказал, экстремально, сроками, и приходилось работать по 18 часов в авральном режиме», - сказал он. Обращаясь к правительству, Гройсман попросил направить своих представителей для работы в комитетах и фракциях. «Мы еще с вами встретимся в рабочем формате, сделаем таблицу всех вопросов, которые нуждаются в согласовании, и будем искать решения, чтобы 26 числа мы могли эти вопросы проголосовать, и таким образом получить международную поддержку МВФ», - добавил спикер ВР.

На презентацию проекта изменений в госбюджет парламентариям пришла министр финансов Наталья Яресько в сопровождении двух своих замов – Игоря Уманского и Владимира Матвийчука. После вступительных реверансов само обсуждение с депутатами происходило за закрытыми дверями. Посовещавшись немногим меньше часа, депутаты разошлись, озадаченные и немногословные, прихватив толстые распечатки поправок в бюджет, визуально толщиной в стандартную пачку бумаги на 500 листов.

Глава фракции БПП Юрий Луценко, как и министр финансов, покинули зал заседаний через запасные двери, чтобы миновать неудобных вопросов журналистов.

В отличие от них глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила не прятаться. Она вышла к журналистам и с легкостью раскритиковала правительственный проект бюджета, назвав его «глубоко асоциальным и непрофессиональным документом».

Она сообщила, что, по итогам всенощного изучения проекта и применения собственной методики расчета, дефицит госбюджета составит не 4,1%, а целых 11,8% ВВП. Тем не менее, по словам Тимошенко, ее фракция сделает все, чтобы кредит МВФ был получен, и намерена помогать правительству в этом.

«Но мы предлагаем другие, реалистичные источники наполнения бюджета, такие, которые дадут реальные деньги, а не снятие социальных расходов с беднейших людей в Украине», - заявила леди «Ю», чем еще раз показала: она не готова признать собственные ошибки, которые нанесли стране фантастический ущерб.

Первый замминистра финансов Игорь Уманский, который в правительстве Тимошенко был исполняющим обязанности министра финансов, предположил, что бюджетный процесс в парламенте будет сложным, поскольку много депутатов выдают желаемое за действительное.

«Наша задача убедить их (депутатов), что есть реальный сценарий движения, а есть желаемый. Это будет самый сложный процесс», - заявил он корреспонденту УНИАН.

Уманский сообщил, что пока правительство не получало реальных предложений в отношении проекта закона о бюджете, и напомнил, что в декабре после жарких двухнедельных дискуссий с парламентариями были получены предложения в расходную часть на 88 млрд, в то время как предложения по доходной части составили всего 9 млрд. «Я надеюсь, что эта история не повторится. Мы готовы на любой конструктивный диалог и предложения, если они будут сбалансированы. Идти просто путем увеличения расходов, не понимая, за счет чего мы их будем перекрывать, не получится. К примеру, сегодня звучало предложение увеличить доходную часть на 3,5 млрд. Отлично! Но за счет чего, пока не прозвучало. Если будут предложения по увеличению доходной части, тогда можно будет двигаться по расходной», - добавил Уманский, и сообщил, что 18 февраля состоится обсуждение поправок в смету в бюджетном комитете, с которым Министерство финансов планирует плотно работать.

Политологи о будущем спектакле

Бюджет на 2015 год в его первом варианте был принят парламентом в ночь на 29 декабря, причем прозрачность процесса его одобрения, как и процедура голосования, вызвали немало вопросов. Все «недостатки» были компенсированы заявлением премьера. Яценюк пояснил, что госсмета несовершенна, она будет доработана в течение месяца-двух (что и произошло), поэтому не стоит народным избранникам быть особо придирчивыми. Что они и сделали.

С вопросом, каким будет грядущее голосование по бюджету, УНИАН обратился к политологам.

Виктор Небоженко:

Думаю, Порошенко еще контролирует Верховную Раду. Несмотря на сложные взаимоотношения по поводу назначения генерального прокурора – все прекрасно понимают, что генпрокурор приватизирован президентом, а не парламентом, бюджет пройдет. И это связано с торгами основных отраслевых лоббистов, а этот процесс всегда проходит успешно.

Конечно, мы увидим душераздирающие выступления депутатов, кто-то будет посыпать себе голову пеплом, но, в принципе, насколько я знаю, Верховная Рада, Кабинет министров и Порошенко едины в том, чтобы набрать голоса на прохождение бюджета. А это – главное. Может быть, документ будет принят не с первого раза, но в течение двух-трех дней это состоится.

Что касается главных критиканов, то, как известно, коммунистов заменил Оппозиционный блок. И после ареста Ефремова (экс-глава фракции Партии регионов – ред.), их ненависть к сегодняшним политическим победителям, конечно, выльется, прежде всего, в острую социальную критику и популизм. В какой-то мере им в этом будет помогать Радикальная партия, которая, и это уже чувствуется, не нашла в новой сессии своей игры. Это хорошо просматривается в конфликте президента и Ляшко. Относительно «Самопомочи», то они постоянно пытаются сдвинуть бюджет в сторону каких-то реформистских идей. Но трудно сказать, насколько у них это естественно и смогут ли они влиять на процесс. Бюджет примут Радикальная партия, Блок Порошенко и Народный фронт, у них есть необходимое большинство. А театр будут разыгрывать, мы уже не раз его видели. И театр будет, так как бюджет – договоренность крупных лоббистских групп и, естественно, кто-то недоволен, кому-то не досталось. Во время принятия бюджета Верховная Рада выступает как биржа крупнейших олигархических групп, а потом парламент вновь становится политическим органом власти.

Владимир Фесенко:

Конечно, в ходе принятия бюджета будет масса проблем и критики. Это – абсолютно прогнозируемая ситуация, так как речь пойдет о жестких и непопулярных решениях, в том числе, о бюджетной экономии, повышении тарифов. То есть, о новых бюджетных параметрах, согласованных с МВФ. Естественно, они будут вызывать критику, в том числе, внутри коалиции. Основная критика, уже традиционно, будет идти со стороны малых членов коалиции – Батькивщины, Самопомочи, Радикальной партии. Олег Ляшко будет ударной эмоциональной силой. Но в целом две главные фракции коалиции, которые действуют в последнее время достаточно солидарно, проголосуют за бюджетные изменения. А вот с тремя малыми фракциями будут проблемы. Вопрос – в полном ли составе они проголосуют против, или найдутся депутаты, которые поддержат бюджетные изменения, как впрочем это было и с первым вариантом бюджета. Думаю, будет идти сейчас работа, чтобы голосов хватило.

Анатолий Баронин:

Я не вижу разумных объяснений тому, почему поправки в бюджет могут быть не приняты. Большая часть изменений связана с девальвацией курса национальной валюты и призвана сбалансировать бюджетные показатели. Сегодня на кону стоит вопрос получения пакета помощи от международных финансовых организаций, в частности, МВФ. Обращает на себя внимание согласованность с донором вопроса увеличения бюджетного дефицита, который традиционно является камнем преткновения для Фонда. Это означает, что поправки в бюджет необходимы.

В конце 2014 года, во время голосования за бюджет подчеркивался технический характер документа. Теперь, после понимания курсовых ориентиров, дальнейшего развития ситуации в зоне АТО, согласования позиций с МВФ становится возможной коррекция бюджетных показателей. Думаю, что коалиция в большинстве своем поддержит изменения. Несогласными снова будут представители Оппозиционного блока, а также, вероятно, отдельные депутаты большинства, которые в последнее время голосую вразрез с мнением их фракций. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что документ будет поддержан в зале. Хотя без обсуждения и дискуссий не обойдется.

Что предлагает Кабмин

Кабинет министров утвердил и передал 16 февраля на рассмотрение Верховной Радой изменения в государственный бюджет Украины на 2015 год, согласованные с основным кредитором нашей страны – МВФ.

Изменить госмету предлагается следующим образом. Бюджет пересчитан по среднему курсу гривни 21,7 доллара (первый вариант – 17 грн./долл., официальный курс на 16 февраля – 26,04 грн/долл.). Бюджетными изменениями рассчитано увеличение прогнозируемой инфляции по результатам года в два раза, до 26%.

Доходы бюджета увеличены на 22,5 млрд грн – до 598,8 млрд гривен. Ставка делается на рост доходов от НДС – на 11,8 млрд грн, а также увеличение рентной платы за пользование недрами (с 20% до 70% для государственных добывающих компаний, что пополнит казну на 9,1 млрд грн), рост сбора налога на прибыль (+2,5 млрд грн) и увеличение ввозных пошлин (+2,1 млрд грн). Рентную плату за транспортировку газа, нефти и аммиака планируется перевести в доллары США (+1,7 млрд грн). При этом перечисление прибыли Национального банка в госбюджет сократят на 5 млрд грн. Субсидии в пользу НАК «Нафтогаз Украины» будут снижены с 31,5 до 29,7 млрд грн.

Расходная часть бюджета увеличится на 35,7 млрд гривен – до 663,9 млрд гривен, основная причина – погашение государственного долга. В проекте закона также предлагается закрепить дополнительные расходы в размере 15,323 млрд грн для обеспечения социальной защиты населения и предоставления государственной поддержки наименее защищенным категориям граждан, из них 12,473 млрд гривен предлагается направить на предоставление жилищных субсидий, 2,9 млрд – на помощь переселенцам.

Бюджет Министерства обороны вырастет на 17 млрд грн – до 44,6 млрд грн. Объем средств, выделенных на обустройство украинско-российской границы с Россией, предлагается на уровне 2,5 млрд гривен. Одновременно будут сокращены расходы на госаппарат, как и снижены трансферты Пенсионному фонду на 3,9 млрд гривен.

В случае принятия изменений бюджет, МВФ утвердит расширенную программу сотрудничества в размере 17,5 млрд долларов. Это в свою очередь откроет финансирование других международных финансовых организаций. Общая сумма - порядка 40 млрд долларов.

Предлагаемые Кабмином дополнительные расходы госбюджета-2015

Обслуживание государственного долга

(девальвация гривни, реструктуризация ОВГЗ, которые в портфеле НБУ, увеличение дефицита) +21,5 млрд грн Помощь переселенцам из зоны АТО +2,9 млрд грн Субсидии для компенсации повышения тарифов +12,5 млрд грн Детская онкология, гемодиализ, закупка мамографов +0,4 млрд грн Пересмотр расходов, зависящих от курса

(дипведомства, лекарства, военные атташе, вложения) +1,3 млрд грн Поддержка АПК

(удешевление кредитов) + 0,3 млрд грн Погашение задолженности перед шахтерами

(за 2014 год) +0,2 млрд грн Расходы местных бюджетов на выполнение своих полномочий + 0,3 млрд грн Реализация программ по сотрудничеству с ЕС + 0,4 млрд грн Сокращение трансферта Пенсионному фонду - 3,9 млрд грн Реформа образования - 0,3 млрд грн Другие сокращения расходов - 0,2 млрд грн Всего 35,7 млрд грн

Нана Черная, Ольга Гордиенко (УНИАН)