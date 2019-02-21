В Германии конфисковали 50 миллионов евро по делу об отмывании российских денег (видео)
12:14, 21 февраля 2019Финансы
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Расследование немецких правоохранителей касается крупнейшей в мире операции по отмыванию денег.
Иллюстрация REUTERS
В рамках расследования правоохранители заморозили банковские счета в Германии и Латвии, а также наложили арест на несколько домов.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Под следствие попали три человека, их имен и гражданства в полиции пока не разглашают", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование немецких правоохранителей касается крупнейшей в мире операции по отмыванию денег, о которой стало известно в 2014 году.
Подробнее смотрите на видео:
Немецкая полиция конфисковала 50 миллионов евро по делу об отмывании российских денег
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