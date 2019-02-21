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В Германии конфисковали 50 миллионов евро по делу об отмывании российских денег (видео)

12:14, 21 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Под следствие попали три человека, их имен и гражданства в полиции пока не разглашают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование немецких правоохранителей касается крупнейшей в мире операции по отмыванию денег, о которой стало известно в 2014 году.

Подробнее смотрите на видео:

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Теги: #отмывание денег#борьба с отмыванием средств