цей матеріал доступний українською

"Укравтодор" хочет в этом году выплатить 8,5 миллиарда долгов

12:41, 21 февраля 2019
Финансы
17 0
Всего "Укравтодор" должен кредиторам 41 миллиард гривень / фото УНИАН

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в этом году выплатить 8,5 миллиарда гривень долговых обязательств из общего количества в размере 41 миллиарда гривень.

Читайте такжеВ Минфине рассказали, что делать с нерастаможенной "евробляхой"

Об этом в интервью УНИАН сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Сумма расходов на погашение обязательств по кредитам, которые привлечены "Укравтодором" в предыдущие годы, по состоянию на начало года составляет 41 миллиард гривень. В 2019 году, согласно плану, будем выплачивать 8,5 миллиарда гривень долговых обязательств. Перед подрядными организациями "Укравтодор" долгов не имеет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по итогу 2018 года "Укравтодор" выплатил 6,5 миллиарда гривень по долговым обязательствам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укравтодор