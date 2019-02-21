"Укравтодор" хочет в этом году выплатить 8,5 миллиарда долгов

По итогу 2018 года "Укравтодор" выплатил 6,5 миллиарда гривень по долговым обязательствам.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в этом году выплатить 8,5 миллиарда гривень долговых обязательств из общего количества в размере 41 миллиарда гривень.

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Об этом в интервью УНИАН сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Сумма расходов на погашение обязательств по кредитам, которые привлечены "Укравтодором" в предыдущие годы, по состоянию на начало года составляет 41 миллиард гривень. В 2019 году, согласно плану, будем выплачивать 8,5 миллиарда гривень долговых обязательств. Перед подрядными организациями "Укравтодор" долгов не имеет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по итогу 2018 года "Укравтодор" выплатил 6,5 миллиарда гривень по долговым обязательствам.