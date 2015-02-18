Вместо донорской в Украине проведут две инвестконференции в поддержку реформ

Министерство экономического развития и торговли Украины допускает проведение двух инвестиционных конференций в поддержку реформ в Украине вместо ранее планировавшейся донорской конференции - в апреле-мае и осенью – с наступлением благоприятной конъюнктуры, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. При этом, по словам министра, общий пакет проектов, которые могут быть представлены инвесторам, составляет 7,5 млрд долл.

«Первоначально планировалась донорская конференция. Но сейчас мы уже не называем это мероприятие «донорским». Доноры – это те, кто дает деньги бесплатно. Бесплатных денег в больших объемах, в которых Украина нуждается, никто не собирается давать. А все кредитные договоренности на базе меморандума МВФ уже в ближайшие дни будут удовлетворены и приняты. В этой связи – к апрелю-маю у конференции уже будут совсем другие задачи, - сказал министр. – Пока мы придерживаемся даты «апрель-май», и сейчас идет речь о формате конференции. Она должна называться – конференцией в поддержку реформ».

При этом министр подчеркнул, что весной конференция может касаться вопросов технической, гуманитарной помощи, а непосредственно инвестиционные проекты есть смысл представлять осенью.

«Предполагалось ведь, что конференция затронет вопросы восстановления Донбасса. Но о каком восстановлении идет речь - у нас война еще идет. Условия, в которых живет страна, влияют на саму концепцию конференции, - сказал министр. - Вот сегодня к нам приезжает еврокомиссар Хан (европейский комиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан - УНИАН). Другие европейцы тоже хотят приехать – посмотреть прогресс реформ, единство страны. И тут что касается инвестиционных проектов – возможно, есть смысл показать их осенью, а вот по вопросам технической помощи, гуманитарной, как помочь временно перемещенным лицам – это то, чем надо заниматься».

Министр уточнил, что такой подход обусловлен исключительно соображениями достижения большего экономического эффекта от инвестпроектов.

«У нас уже очень большой перечень – по Минагропроду, Минэнергоугля, Мининфраструктуры. Это порядка 7,5 млрд долл. Пока мы этот перечень не публикуем. Но мы выбираем время, когда показать проекты. Инвестору можно показать проект один раз. Если показать этот проект тогда, когда инвестору не интересно, то второй раз с этим же проектом к инвестору идти не стоит. Поэтому по проектам, возможно, есть смысл прийти в начале осени. Отдельную конференцию», - сказал Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, идея проведения донорской конференции в поддержку Украины была впервые высказана летом 2014 года. Первоначально планировалось провести конференцию в декабре 2014 года. Однако позднее дата проведения менялась на январь 2015 года и затем на апрель 2015 года.