В швейцарском отделении HSBC прошли обыски – банк подозревают в отмывании денег

Правоохранительные органы провели в среду утром обыски в представительстве британского банка HSBC в Женеве в рамках расследования дела об отмывании денег.

"Прокуратура заявила, что после недавних публичных разоблачений, связанных с деятельностью швейцарского подразделения банка HSBC, был начат уголовный процесс по статье об отмывании денег с отягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство Франс Пресс, передает Прайм.

Ранее международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) сообщил, что швейцарское подразделение HSBC во второй половине 2000-х годов помогло клиентам, среди которых оказались международные преступники, бизнесмены, политики и звезды шоу-бизнеса из Британии, России, Индии и ряда африканских стран, прятать миллионы долларов.

Читайте такжеБывший министр обороны Саламатин держал на счетах в Швейцарии $11,4 млн как российский клиент

В списках клиентов банка значились примерно 106 тысяч человек из 203 стран, общие активы которых превышали сумму в 118 миллиардов фунтов стерлингов. В списке скрывающих активы от налогов британцев, полученном еще в 2010 году налоговой службой Соединенного Королевства, значились 3,6 тысячи граждан, с которых позднее ведомство взыскало 135 миллионов фунтов стерлингов. Всего же в списках HSBC значились 7 тысяч британских клиентов с общим состоянием в 21,7 миллиарда фунтов стерлингов.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал разобраться в ситуации, напомнив, что его правительство известно жесткими мерами к неплательщикам налогов. Британские парламентарии намерены провести свое расследование ситуации вокруг HSBC и действий правительства. По заявлению главы межпартийного комитета по контролю за расходованием госсредств Маргарет Ходж, в ходе расследования будут запрошены документы и свидетельские показания сотрудников HSBC.

Сам HSBC ранее заявил, что с 2000-х годов были приняты меры, направленные на борьбу с уходом от налогов. Банк, признавая, что некоторые его клиенты злоупотребляли возможностями владения тайными счетами в швейцарском отделении HSBC, утверждает, что со многими из них разорвал отношения и провел необходимые реформы для изменения ситуации в лучшую сторону. Налоговая служба Великобритании, в свою очередь, сообщила, что внимательно изучила все данные о нарушениях в HSBC и взыскала неуплату с должников.