Кабмин разрешил Минфину одолжить на внешних рынках до $630 миллионов

Планируется, что кредит будет в виде двух траншей на срок четыре года и десять лет.

Кабинет министров Украины с целью выполнения государственного бюджета на 2019 год разрешил Министерству финансов осуществить внешние финансовые заимствования путем получения кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 миллионов долларов.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает правительственный портал.

Как сказано в опубликованном постановлении, кредит предусмотрен в виде транша А и транша В, причем процент по ним должен быть не выше 5,9% годовых, а комиссия за организацию кредита – 0,8%. Транш А планируется привлечь на срок четыре года, а транш В – на десять лет.

"При этом льготный период отсрочки погашения транша B кредита составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре", - сказано в постановлении.

Также указывается, что обязательства по кредиту в сумме в евро, которые не превышают эквивалент 375 миллионов долларов, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 миллионов долларов составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 миллиарда долларов - 9,750% годовых. Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Ранее, в конце августа, Министерство финансов провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает направление 417 миллиардов гривень на погашение внешних долгов Украины