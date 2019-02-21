В Кабмине прокомментировали законопроект об ограничении использования физлиц-предпринимателей

Инициатива министерства направлена на снижение теневой занятости.

Законопроект Министерства социальной политики об ограничении использования физлиц-предпринимателей (ФЛП) не предусматривает запрета вести предпринимательскую деятельность, а направлен на снижение теневой занятости.

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Об этом сообщил эксперт Минсоцполитики Никита Суетин в ходе круглого стола в Киеве.

«В законопроекте нет запрета для ФЛП вести предпринимательскую деятельность. – сказал Суетин. - Есть определенные работодатели, которые, злоупотребляя правом заключать гражданско-правовые договоры с ФЛП, пытаются их таким образом трудоустроить и при этом требовать от них выполнения должностных обязанностей и условий труда, которые присущи именно трудовым отношениям».

По словам эксперта, законопроект разработан согласно используемым в развитых европейских странах рекомендациям Международной организации труда, и указанные в проекте критерии трудовых отношений четко соответствуют этим рекомендациям.

Суетин подчеркнул, что существующая ситуация негативно сказывается на развитии экономики страны, так как ответственный бизнес, который правильно оформляет своих работников, не может конкурировать с работодателями, прибегающими к теневой занятости.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование физических лиц – частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В обнародованном министерством законопроекте установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики с привлечением экспертов и профильных ассоциаций.