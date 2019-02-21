В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков - 30 подозреваемых

Набирает обороты расследование в отношении сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в офшоры.

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, преимущественно, на управлении активами и фондовом менеджменте.

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Как выяснила DW, за несколько лет следствия дело приобрело значительных масштабов. "Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве речь идет о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию собственников или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед вводом в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов с "Пивденкомбанка", 40 миллионов из "Терра Банка", 39,5 миллиона долларов с "Виэйби Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

Схема выведения денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, оффшорная компания не возвращает кредит и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро. До списания денег в такой способ накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании средств украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов из банка "Национальный кредит", 59 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115 миллионов из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в целом наиболее масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" было выведено 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United S. A в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за причинение банкам ущерба. Учитывая это, Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.