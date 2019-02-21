Эксперты раскритиковали законопроект Минсоцполитики об ограничении использования физлиц-предпринимателей

Риск тенизации и снижения активности предпринимателей более высок, чем возможная польза от этой инициативы, считают они.

Эксперты раскритиковали законопроект Министерства социальной политики Украины об ограничении использования физических лиц-предпринимателей вместо полноценного найма на работу, считая риск тенизации и снижения активности предпринимателей более высоким, чем возможную пользу от этой инициативы.

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Как отметил глава правления Центра общественной экспертизы Любомир Чорний в ходе круглого стола в Киеве, инициатива Минсоцполитики в таком виде не решит проблему теневой занятости, а права наемных работников нужно отстаивать другими методами. «Мы живем по советскому Трудовому кодексу и не смогли за 20 с лишним лет принять нормальный, современный кодекс, который бы адекватно определял права и обязанности работника и работодателя», - сказал эксперт. По его словам, также есть громадное количество подзаконных актов и масса ненужной отчетности, включая трудовые распорядки, графики отпусков и коллективные договоры, чего нет ни в одной европейской стране.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский, в свою очередь, отметил, что сама идея законопроекта о равных правилах игры и защите прав работников правильная, но не содержит экономического обоснования. «Я как экономист хотел бы видеть в обосновании, что это не только рекомендации международных организаций или то, что это проевропейский законопроект. Я бы хотел видеть расчет конкретных сценариев развития событий. Потому что, к сожалению, очень мало говорят, сколько у нас вообще этих предпринимателей, которые могут потенциально попасть под действие этого закона», - сказал он.

По словам эксперта, в Украине 1,3 млн зарегистрированных физлиц-предпринимателей, и под действие этого закона могут прежде всего попасть предприниматели третьей группы, или порядка 400 тысяч. В то же время, он предположил, что представители ИТ-сектора, которых в первую очередь затронет законопроект, могут, к примеру, переместиться на работу в Польшу или прибегнуть к другим инструментам тенизации зарплат.

Старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский высказал мнение, что государство вообще не должно защищать работников, потому что это такие же продавцы, которые «продают» свой труд. «Постановка вопроса уже неправильная. Наилучшая защита работников – эта защита предпринимателей, чтобы их было больше, чтобы они расширяли свой бизнес и конкурировали за наемных работников. Сейчас им приходится конкурировать с польскими предпринимателями, и уже пришлось улучшить условия труда и повысить зарплаты. Но лучше, если они будут конкурировать между собой в Украине», - сказал он.

По словам эксперта, налоговая нагрузка на Фонд заработной платы в Украине высокая, и ее нужно снижать вплоть до нуля. «Что такое единый социальный взнос? Это налог на труд. Налога на труд не должно быть. Может быть налог на землю, на ресурсы, на доходы, на потребление, но не на труд. Чем больше труда будет задействовано на рынке – тем лучше для общества, потому облагать это налогом – это глупость», - добавил эксперт, отмечая, что исторически ЕСВ был взносом в солидарную пенсионную систему, которая уже давно «умерла».

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование физических лиц-частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В обнародованном министерством законопроекте установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики с привлечением экспертов и профильных ассоциаций.