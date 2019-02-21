Доллар в курсах Нацбанка опустился до психологической отметки

Национальный банк на пятницу, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,00 грн/долл., к евро – на уровне 30,66 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2700.2630 (21 февраля – 2708.7563)

100 EUR – 3065.8786 (21 февраля – 3072.2714)

В четверг, 21 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,02/27,05 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,65/30,68 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.