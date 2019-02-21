Mastercard повышает лимит бесконтактной оплаты в 5 раз

Лимит вырастет до 500 гривень с действующих в настоящее время 100 гривень.

Международная система Mastercard с 12 апреля повысит лимит бесконтактной оплаты по картам без ПИН-кода до 500 гривень с действующих в настоящее время 100 гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Mastercard в Украине Ингу Андрееву.

В компании напомнили, что, согласно статистике Национального банка, доля безналичных операций в Украине уже превысила 44% от общего объема операций с платежными картами, при этом более 78% платежных терминалов оснащены бесконтактной технологией.

Справка УНИАН. Международная компания Mastercard специализируется на платежных решениях и технологиях, управляя платежной сетью, объединяющей потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях.