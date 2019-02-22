Кому война, а кому двойная цена. Одесские пограничники заплатили двойную цену по тендеру на поставку смазочных материалов

Пограничная часть в Одесской области закупила моторные масла для морской техники более чем в 2 раза дороже в сравнении с ближайшим конкурентом, несмотря на нарушения тендерных процедур и решение Антимонопольного комитета.

27 декабря 2018 года состоялся аукцион по закупке 50 тонн моторных масел TPL 106 для судовых двигателей. Организатором торгов выступила воинская часть Государственной пограничной службы в г. Подольск, Одесской области. Области, которая находится под особым вниманием в связи агрессией РФ, длящейся уже пятый год…

Согласно данным системы Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-13-000470-b), в торгах формы «Переговорная процедура для нужд обороны» № UA-2018-12-13-000470-b участвовали 4 компании, 3 из которых предложили цену за 50 тонн продукции чуть более 2 млн. грн., а одна, конкретно «ЕЛЬС ГРУП» (Киев) - 5,2 млн. грн.!

По формальным причинам, руководитель тендерного комитета, а именно майор Александр Боровик, дисквалифицирует 3 компании, предлагавшие цену ок. 2 млн. грн. и объявляет победителем «ЕЛЬС ГРУП». Все три компании, участвовавшие в тендере подают жалобы, в которых отмечают множественные ошибки в тендерной документации от «ЕЛЬС ГРУП», не отвечающей квалификационным критериям и требованиям. Антимонопольный комитет решением №550-р/ПК-пз от 17.01.2019 обязывает воинскую часть отменить решение о этом победителе торгов. Согласно процедуре, в случае отсутствия победителя, результаты торгов должны были быть отменены.

Но вместо этого, в противоречии с тендерным законодательством Украины, компания «ЕЛЬС ГРУП» приглашается на повторные переговоры с исправленной документацией. О чем жалобу подает один из участников торгов, а именно ООО «Торум» (Киев), так как согласно Закона Украины «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения нужд обороны», пункта 5 статьи 6 повторные переговоры с исправленной документацией не проводятся.

Кроме того, другой участник аукциона, компания ООО «НПП Агринол» (Бердянск) в следующей жалобе к Антимонопольному комитету заявляет о фабрикации документов компанией «ЕЛЬС ГРУП» для выполнения квалификационных требований, а именно о якобы существующем опыте торговли маслом «AGRINOL TPL 106». В жалобе указывается, что ООО «НПП Агринол» ни разу не реализовывало и не отгружало моторное масло для судовых двигателей «AGRINOL TPL 106» ни компании «ЕЛЬС ГРУП», ни какой либо другой компании для последующей реализации.

И это при том, что согласно Единому реестру досудебных расследований, в отношении компании «ЕЛЬС ГРУП» открыто уголовное производство №12018060280000083 от 13.02.2018 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч1. Ст.358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).

Но, судя по результатам других торгов одесских пограничников не беспокоит, что по их контрагенту открыто уголовное производство и за 2018 год воинская часть 9935 закупила продукции исключительно у этой компании почти на 100 млн. бюджетных гривен, согласно системе Prozorro объявив ее победителем в 23 торгах.

Мало того, руководство тендерного комитета, который состоит из служащих данной части, занимает дискриминационную позицию по отношению к конкурентам, что видно из многочисленных жалоб. Примером такой жалобы может послужить обращение в Антимонопольный комитет от 11 июля 2018 г. компании ООО «НВО «Спецпромкомплекс», которая выполнила все требования тендера, но у которой не приняли образец дизельного топлива – из-за того, что «проба была оформлена не верным образом».

По имеющейся информации, следом за тендером на 50 тонн, той же воинской частью будет объявлен тендер на 150 тонн, что в ценах «ЕЛЬС ГРУП», вместо 6 млн. составит более 15,5 млн. грн.

Без сомнения, на лицо явный состав преступления и к делу подключится, скорее всего, не только Прокуратура, но и СБУ. Вся информация в открытом доступе, все документы, жалобы и цифры выложены на сайте Prozorro, одесские пограничники «пилят» оборонный бюджет, совершенно не скрываясь, в то время как, Президент Украины Петр Порошенко, озвучил, что только за сутки 15 февраля на Донбассе погиб 1 украинский солдат, а еще 3 получили тяжелые ранения. Всего, с начала агрессии, «Украина потеряла только военных – 2945 человек».