Кому война, а кому двойная цена. Одесские пограничники заплатили двойную цену по тендеру на поставку смазочных материалов
27 декабря 2018 года состоялся аукцион по закупке 50 тонн моторных масел TPL 106 для судовых двигателей. Организатором торгов выступила воинская часть Государственной пограничной службы в г. Подольск, Одесской области. Области, которая находится под особым вниманием в связи агрессией РФ, длящейся уже пятый год…
Согласно данным системы Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-13-000470-b), в торгах формы «Переговорная процедура для нужд обороны» № UA-2018-12-13-000470-b участвовали 4 компании, 3 из которых предложили цену за 50 тонн продукции чуть более 2 млн. грн., а одна, конкретно «ЕЛЬС ГРУП» (Киев) - 5,2 млн. грн.!
По формальным причинам, руководитель тендерного комитета, а именно майор Александр Боровик, дисквалифицирует 3 компании, предлагавшие цену ок. 2 млн. грн. и объявляет победителем «ЕЛЬС ГРУП». Все три компании, участвовавшие в тендере подают жалобы, в которых отмечают множественные ошибки в тендерной документации от «ЕЛЬС ГРУП», не отвечающей квалификационным критериям и требованиям. Антимонопольный комитет решением №550-р/ПК-пз от 17.01.2019 обязывает воинскую часть отменить решение о этом победителе торгов. Согласно процедуре, в случае отсутствия победителя, результаты торгов должны были быть отменены.
Но вместо этого, в противоречии с тендерным законодательством Украины, компания «ЕЛЬС ГРУП» приглашается на повторные переговоры с исправленной документацией. О чем жалобу подает один из участников торгов, а именно ООО «Торум» (Киев), так как согласно Закона Украины «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения нужд обороны», пункта 5 статьи 6 повторные переговоры с исправленной документацией не проводятся.
Кроме того, другой участник аукциона, компания ООО «НПП Агринол» (Бердянск) в следующей жалобе к Антимонопольному комитету заявляет о фабрикации документов компанией «ЕЛЬС ГРУП» для выполнения квалификационных требований, а именно о якобы существующем опыте торговли маслом «AGRINOL TPL 106». В жалобе указывается, что ООО «НПП Агринол» ни разу не реализовывало и не отгружало моторное масло для судовых двигателей «AGRINOL TPL 106» ни компании «ЕЛЬС ГРУП», ни какой либо другой компании для последующей реализации.
И это при том, что согласно Единому реестру досудебных расследований, в отношении компании «ЕЛЬС ГРУП» открыто уголовное производство №12018060280000083 от 13.02.2018 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч1. Ст.358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).
Но, судя по результатам других торгов одесских пограничников не беспокоит, что по их контрагенту открыто уголовное производство и за 2018 год воинская часть 9935 закупила продукции исключительно у этой компании почти на 100 млн. бюджетных гривен, согласно системе Prozorro объявив ее победителем в 23 торгах.
Мало того, руководство тендерного комитета, который состоит из служащих данной части, занимает дискриминационную позицию по отношению к конкурентам, что видно из многочисленных жалоб. Примером такой жалобы может послужить обращение в Антимонопольный комитет от 11 июля 2018 г. компании ООО «НВО «Спецпромкомплекс», которая выполнила все требования тендера, но у которой не приняли образец дизельного топлива – из-за того, что «проба была оформлена не верным образом».
По имеющейся информации, следом за тендером на 50 тонн, той же воинской частью будет объявлен тендер на 150 тонн, что в ценах «ЕЛЬС ГРУП», вместо 6 млн. составит более 15,5 млн. грн.
Без сомнения, на лицо явный состав преступления и к делу подключится, скорее всего, не только Прокуратура, но и СБУ. Вся информация в открытом доступе, все документы, жалобы и цифры выложены на сайте Prozorro, одесские пограничники «пилят» оборонный бюджет, совершенно не скрываясь, в то время как, Президент Украины Петр Порошенко, озвучил, что только за сутки 15 февраля на Донбассе погиб 1 украинский солдат, а еще 3 получили тяжелые ранения. Всего, с начала агрессии, «Украина потеряла только военных – 2945 человек».