В Украине 231 предприятие экспортирует продукцию в ЕС на упрощенных условиях

Таможни в 2016-2018 гг. выдали украинским экспортерам 219 тыс. сертификатов на поставку товаров в Евросоюз.

Украинские таможни с 1 января 2016 года - начала действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом (ЕС) и по состоянию на конец 2018 года выдали 219 тысяч сертификатов формы EUR.1 на товары украинского происхождения, поставляемые в страны ЕС.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФС), только в январе этого года таможни выдали украинским экспортерам 9 707 данных сертификатов.

Согласно сообщению, для получения преференциального доступа на рынок ЕС в рамках зоны свободной торговли украинскому экспортеру необходимо подтвердить происхождение товара из Украины и получить сертификат по перевозке товаров формы EUR.1, который выдается бесплатно на каждую партию товара, и к которому применяются льготы по уплате пошлины.

На официальном сайте ГФС размещена интерактивная карта Украины с местами выдачи вышеупомянутых сертификатов и опубликован перечень подразделений таможен, уполномоченных выдавать эти документы.

В сообщении отмечается, что при этом существуют случаи, когда наличие сертификата формы EUR.1 для получения преференциального доступа на рынок ЕС не требуется. В частности, это правило распространяется в случае, когда экспортер имеет статус уполномоченного (одобренного); общая фактурная стоимость партии товаров не превышает 6000 евро - в этом случае экспортер самостоятельно декларирует происхождение товаров из Украины в декларации, инвойсе; в странах ЕС товары облагаются по нулевой ставке ввозной пошлины (за исключением положений Правил происхождения по кумуляции и квот).

«Для упрощения и ускорения таможенного оформления экспортируемых из Украины в страны ЕС товаров в Украине введена европейская модель «уполномоченного» экспортера, который имеет возможность без оформления сертификата по перевозкам товара EUR.1 самостоятельно декларировать преференциальное происхождение товаров на коммерческих документах», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 февраля этого года статус уполномоченного экспортера получило 231 предприятие, которое экспортирует свою продукцию в страны ЕС на упрощенных условиях.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года таможни ГФС бесплатно выдают сертификаты по перевозке товара EUR.1 в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года.