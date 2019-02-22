Американский банк JPMorgan Chase создал собственную криптовалюту

С ее помощью компания планирует осуществлять мгновенные транзакции посредством технологии блокчейн.

Финансовый холдинг JPMorgan Chase, входящий в "большую четверку" банков США, разработал собственную криптовалюту.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Новоиспеченная криптовалюта, получившая название JPM Coin, построена на основе блокчейн-технологии Quorum - модифицированного для нужд банка варианта Ethereum. Его главное отличие - приватность: в то время как протокол Ethereum является открытым и общедоступным, Quorum позволяет шифровать все данные так, чтобы доступ к ним имели лишь участники сделки", - говорится в сообщении.

Известно, что JPM Coin представляет фиатную валюту: одна монета JPM Coin эквивалентна 1 доллару США. При этом, в отличие от большинства других стейблкоинов, данную криптовалюту нельзя купить на открытом рынке: согласно задумке, при каждом запросе на денежный перевод со стороны клиента JPMorgan Chase будет генерировать необходимую порцию токенов, которую тут же переведут внутри системы самого банка, выкупят на эквивалентную сумму в долларах США и уничтожат.

"Таким образом, JMP Coin будет выступать исключительно как внутренняя расчетная единица - своего рода оцифрованная версия доллара США", - подчеркивает издание.

Предполагается, что с помощью собственной "крипты" холдингу удастся сократить время, необходимое для осуществления транзакций (цифровой токен позволяет проводить расчеты круглосуточно в режиме реального времени, тогда как традиционные денежные переводы ограничены длительностью платежного дня, а также тем, что банки и компании в разных странах используют разные системы), и отказаться от услуг таких "устаревших" структур, как SWIFT.

Напоследок отметим, что первоначально финансисты намерены использовать JPM Coin для международных денежных переводов между основными корпоративными клиентами, немногим позже компания попробует задействовать токены при проведении операций с ценными бумагами.