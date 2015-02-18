Повышение учетной ставки в условиях военного конфликта не поможет кредитованию экономики - глава НБУ

Последнее повышение учетной ставки, с 6 февраля до 19,5% годовых, в условиях военного конфликта не будет играть ключевую роль при принятии банками решения о кредитовании, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе парламентских слушаний о стабильности банковской системы.

По ее словам, есть опасения, что повышение учетной ставки замедлит кредитование экономики, и по законам экономической теории так и должно было бы случиться при условии неизменности остальных факторов.

Читайте такжеНацбанк вслед за учетной повысил ставки регулирования ликвидности«Статистические показатели свидетельствуют, что даже при реально отрицательной процентной ставке в прошлом году объемы кредитования реального рынка сжимались. Это минус 10% в прошлом году. Это дает нам основания считать, что последнее повышение учетной ставки в условиях военного конфликта не будет играть ключевую роль при принятии решения о кредитовании», - сказала Гонтарева.