Гонтарева: валютный курс уже никогда не будет фиксированным даже в мирное время

Национальный банк продолжит придерживаться политики гибкого обменного курса, и курс даже в мирное время больше никогда не будет фиксированным, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе парламентских слушаний о стабильности банковской системы.

«Обращаю ваше внимание, что курс на рынке даже в мирное время никогда не будет фиксированным. И главным в нашей монетарной политике будет использование системы гибкого обменного курса, потому что только плавающий обменный курс является противодействием внешним вызовам и шокам», - сказала Гонтарева.

Читайте такжеКабмин заложил в бюджет курс 21,7 гривни за долларВ то же время, глава НБУ отметила, что говорить о свободном курсообразовании на рынке пока рано, поскольку ряд административных ограничений регулятора продолжают действовать, и Нацбанк по согласованию с Международным валютным фондом остается на валютном рынке с интервенциями в пользу крупнейшего импортера и покупателя валюты НАК «Нафтогаз Украины», которому он продает валюту напрямую из резервов.