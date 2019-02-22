Украинцы все чаще рассчитываются платежными картами (инфографика)

По итогам 2018 года наибольшее количество таких операций приходилась на расчеты в торговой сети – 51,2%.

В Украине доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Как сообщает пресс-служба Нацбанка, это на 5,8 п. п. больше в сравнении с результатами 2017 года (39,3%).

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Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33% и составило 3,1 млрд шт., а объем – на 55,4% и достиг 1 297 млрд грн (по сравнению с 2017 годом).

Согласно распределению безналичных операций с использованием платежных карточек, по итогам 2018 года наибольшее количество таких операций приходилось на расчеты в торговой сети – 51,2%.

В то же время по объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов. По сравнению с 2017 годом их объем увеличился в два раза: с 220 млрд грн до 465 млрд грн (доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций). Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 п. п. (с 31,9% до 29,3%).

Вместе с тем, в 2018 году продолжалось расширение платежной инфраструктуры для проведения безналичных операций. За 2018 год сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279,0 тыс. шт.

Также на протяжении всего прошлого года росло количество бесконтактных платежных торговых терминалов. Среди прочего этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов, как Apple Pay и Google Pay, что начали свою работу в Украине. Сейчас 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 года – 70,2%).

Кроме того, все большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС. Сервисы токенизации дают возможность использовать реквизиты платежных карточек (в том числе исключительно с магнитной полосой) для бесконтактных расчетов по этой технологии. В то же время каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной – 4,0 млн шт. (рост на 44,3% по сравнению с началом 2018 года).

«В Украине сохраняется стабильная тенденция развития бесконтактной платежной инфраструктуры и распространение бесконтактных операций... За год количество бесконтактных платежных карт увеличилось на 44% и составляет почти 4 млн штук. Таким образом, примерно каждая девятая карта бесконтактная», - сообщила на пресс-конференции заместитель директора департамента платежных систем и инновационного Национального банка Украины Ольга Васильева.

При этом она отметила, что доминирующей платежной системой на украинском рынке как по объемам платежей, так и по доле эмитированных карт является система Mastercard.

«Mastercard занимает примерно 70% как по количеству, так и по объему операций, где-то 28% занимает Visa», - сказала Васильева.

В целом по состоянию на начало 2019 года украинские банки выпустили 59,4 млн платежных карт.

Согласно презентации, из них активных платежных карт насчитывается 36,9 млн штук, бесконтактных платежных карт - 4 млн штук, карт с магнитной полосой - 30,4 млн штук.

Также заместитель директора департамента НБУ подчеркнула, что все приобретенные украинскими банками в прошлом году новые терминалы являются полностью бесконтактными.

«На сегодня доля таких терминалов составляет почти 80% от всей платежной инфраструктуры сети, год назад эта цифра составляла 70%», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, по данным Mastercard, Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. В то же время 37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов.

Согласно прогнозу Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), доля безналичных расчетов в 2019 году составит 17-20% в общем объеме расчетов.

Безналичные расчеты осуществляются с помощью текущих и карточных счетов, а также переводов без открытия счета.