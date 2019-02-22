Столичная фабрика "Рошен" в 2018 году увеличила прибыль в 4 раза

Компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенной.

Частное акционерное общество "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", входящее в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине - корпорацию Roshen, закончило 2018 год с чистой прибылью 11,1 миллиона гривень, что в 4 раза больше показателя работы предприятия за 2017 год.

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Об этом говорится в сообщении о собрании акционеров фабрики, которое назначено на 26 марта, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенной. В то же время, выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика "Рошен" не намерена.

Кроме того, акционеры компании рассмотрят на собрании вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 миллионов гривень - до 505,8 миллиона гривень путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 миллиарда простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 гривни/штука.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.