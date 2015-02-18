Фонд гарантирования продлил временную администрацию в неплатежеспособном «VAB Банке»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в проблемном «VAB Банке» до 20 марта, сообщила пресс-служба фонда.

Фонд также продлил до 20 марта полномочия временного администратора банка Марины Славкиной.

Фонд также напомнил, что банк осуществляет выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 21 ноября 2014 включительно, и договорам банковского счета.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам неплатежеспособного «VAB Банка», в 7,116 млрд грн, что составляет 70,8% средств физлиц в банке.

Читайте такжеДля выплат вкладчикам неплатежеспособного «VAB Банка» привлекли шесть банковФонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию в «VAB Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).