Баланс недели: атака на ФОПы, закрытие «лавочки» для «евробляхеров» и зеленый свет для проверки облгазов

Украинский бизнес и общество в целом на уходящей неделе были взбудоражены инициативой Министерства социальной политики ограничить возможности для работодателей при найме физических лиц-предпринимателей. Созданный в начале «нулевых» годов для поддержки малого бизнеса институт под широко известным названием ФОП (ФЛП) в новых условиях в некоторых секторах экономики стал использоваться как инструмент минимизации налогов. Причем, зачастую «минимизируют» налогообложение как раз совсем не бедные украинцы.

Предвидя негативную реакцию, премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов пообещал провести широкое обсуждение предлагаемого законопроекта.

«Хорошо, что у них (Минсоцполитики – УНИАН) возникла идея, они ее отработали, повесили на сайт для обсуждения. Правительство никаких решений по этому поводу не принимало, парламент – тем более. Поэтому будет разумный подход, обсуждение широкое. Выскажутся ассоциации, скажут, что хорошо, что нет, что сейчас не ко времени. Мы готовы к этой дискуссии», - сказал Гройсман.

Но при этом он разумно добавил, что всех предпринимателей нужно ставить в равные условия, чтобы не было злоупотреблений.

Присутствовавший в телевизионной студии министр социальной политики Андрей Рева был намного эмоциональнее, чем глава правительства. По его словам, владельцы бизнеса, которые не трудоустраивают людей в качестве наемных рабочих, а используют схему оформления через институт ФЛП, обворовывают каждого украинца, поскольку не платят в полной мере налоги в казну.

«Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет, они как работали, так и будут работать. Но те, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет, с ними мы будем бороться, что бы они там о нас ни говорили», - сказал министр.

На уходящей неделе в Киеве состоялся круглый стол на эту тему, ряд экспертов раскритиковали законопроект. В частности, глава правления Центра общественной экспертизы Любомир Чорний заявил, что реализация этой инициативы не решит проблему теневой занятости, а для отстаивания прав наемных работников есть другие методы. По его мнению, Украина давно должна была принять современный Трудовой кодекс, который бы адекватно определял права и обязанности работника и работодателя.

Замдиректора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский отметил, что сама идея законопроекта о равных правилах игры и защите прав работников правильная, но не содержит экономического обоснования. По его словам, в Украине 1,3 млн зарегистрированных физлиц-предпринимателей, и под действие этого закона могут прежде всего попасть предприниматели третьей группы, или порядка 400 тысяч. В то же время он предположил, что представители IТ-сектора, которых в первую очередь затронет законопроект, могут, к примеру, переместиться на работу в Польшу или прибегнуть к другим инструментам минимизации налогообложения.

Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что поддерживает шаги Минсоцполитики по наведению порядка на рынке оплаты труда, но призвала решать проблему стратегически – через обновление трудового законодательства, просчитывая возможный экономический эффект. По оценкам ассоциации, принятие законопроекта может существенно увеличить стоимость профессиональных услуг, а конкурентоспособность украинских компаний на мировых рынках может оказаться под угрозой.

Многие эксперты обращают внимание на то, что инициатива Минсоцполитики попадает в канву прошлогодних заявлений главы правительства, когда он пообещал усилить борьбу с теневым рынком рабочей силы.

Впрочем, в условиях развернувшейся кампании по выборам президента, которая в октябре будет дополнена кампанией по выборам народных депутатов, провести в 2019 году инициативу через увлекшийся популизмом парламент будет, скорее всего, нереально.

«Я даю 99%, что этот законопроект не имеет шанса пройти, тем более до парламентских выборов. Даже те, кто очень хотел бы, чтобы предпринимателей не было, не могут это открыто декларировать», - предупредила парламентарий Оксана Продан.

Хотя, многие представители бизнеса, политики и эксперты прекрасно понимают, что проблема, озвученная Минсоцполитики, существует. И рано или поздно на национальном рынке рабочей силы придется наводить порядок.

Завершение «Дня евробляхеров»

В пятницу завершился льготный период, во время которого владельцы заполонивших в последние годы дороги страны подержанных легковушек на номерах с европейской регистрацией могли провести льготное, с 50% скидкой оформление своих железных коней.

Как и в случае с уходом от налогообложения путем использования института ФОП, «евробляхеры» многие месяцы отчаянно боролись за право не платить государству налоги или, по крайней мере, сократить их до минимума.

Используя порой выходящие за рамки закона методы с перекрыванием дорог в различных регионах страны, что наносило ущерб непричастным соотечественникам, этой группе автомобилистов удалось в конце 2018 года продавить через парламент схему временного льготного налогообложения ввезенных из-за границы на территорию Украины автомобилей.

«Лавочка» закрылась в полночь, 23 февраля, и представители Министерства финансов предупредили, что никакого продления сроков не будет.

«22 февраля означает конец так называемого льготного периода для растаможивания авто, льготный период – это 50% скидка на акцизный налог. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания этих авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будут платить достаточно серьезные штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины», - сообщил на брифинге заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий напомнил, что в последний день действия вышеупомянутой скидки на акцизный налог все таможни ГФС работали до 24 часов.

Вполне возможно, что нас еще ожидают какие-то новости о тех водителях, кто поехал «узакониваться» в последний момент.

Что касается штрафов, то Кривицкий уточнил - максимальный, взимаемый таможнями за несвоевременное растаможивание авто на еврономерах, составит 170 тысяч гривен, а также за нарушение требований Таможенного кодекса придется отдать не 8,5 тысяч гривен, как раньше, а 17 тысяч гривен.

Подводя итоги кампании, Верланов отметил, что с 25 ноября прошлого года через льготную процедуру прошли почти 124 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года. По его словам, общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления авто на еврономерах составила 7,7 млрд гривен, из них 700 млн - пошлина, 2,3 млрд - НДС, 3,8 млрд - акцизный налог, 900 млн гривен – добровольно уплаченные автовладельцами штрафы за нарушение требований Таможенного кодекса, что освободило их от административной ответственности.

Проверки региональных поставщиков газа

На уходящей неделе Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, наконец, получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок двух десятков операторов газораспределительных систем.

Эта история тянулась с прошлого года, когда жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а во многих случаях в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали. Основанием для этого облгазы назвали инициированную ими же судебную отмену постановления правительства от 2016 года о снижении норм потребления голубого топлива.

В конце прошлого года НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за газ, а Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ населению (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Правительство и государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» призывали украинцев не оплачивать эти платежки, а Кабмин на недавнем заседании снова принял решение о снижении норм потребления газа.

Сам премьер Гройсман пообещал серьезно взяться за операторов газораспределительных систем. «Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги», - сказал глава правительства.

И вот настало время для государственного регулятора выйти на «охоту» на зарвавшихся газовиков.

«Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок двадцати операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте», - сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Эксперты уверяют, что особо «вжарить» по облгазам и газсбытам не получится, так как законодательством предусмотрены для нарушителей не такие уж серьезные штрафы.

Последняя неделя календарной зимы несет нам возобновление пленарных заседаний Верховной Рады. Помимо этого, Госстат опубликует данные о промышленном производстве в январе и уровне оплаты населением коммунальных услуг, что будет довольно показательно в плане повышения тарифов на тепло с 1 января.

Дмитрий Шварц