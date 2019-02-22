Франция и Германия согласовали детали бюджета Еврозоны

Это должно способствовать реформированию и повышению конкурентоспособности Еврозоны.

Франция и Германия согласовали детали предложения по созданию единого бюджета Еврозоны.

Читайте такжеЛидеры ЕС договорились реформировать Еврозону

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на документы германского правительства.

"Сообщается, что впервые этот бюджет может быть сформирован не ранее 2021 года и должен стать частью бюджета Евросоюза. Его размер может быть определен в конце этого года во время переговоров относительно следующего бюджета ЕС", - говорится в сообщении.

Планируется, что кроме текущих взносов в бюджет ЕС, страны будут платить средства в бюджет Еврозоны на основе межправительственного соглашения. Эти взносы могут быть сделаны, например, за счет налога на финансовые операции, который запланирован к внедрению. В документе говорится, что правительства стран также смогут сами решить, за счет каких налогов наполнять новый бюджет.

"Целью создание бюджета Еврозоны является увеличение конкурентоспособности и поощрения национальных реформ в Еврозоне, говорится в предложении двух стран. Это планируется осуществлять путем финансирования инвестиционных проектов и государственных инвестиционных программ. Также документ призван способствовать сокращению разницы в экономическом развитии между различными государствами ЕС", - подчеркивает издание.

Планируется, что страны будут предоставлять свои предложения касательно финансирования реформ Европейской Комиссии, которая будет их утверждать во время консультаций с правительствами. Деньги будут выделяться в зависимости от реализации реформ. В свою очередь правительства стран должны также предоставлять финансирование на эти проекты из национальных бюджетов. Планируется, что идея создания нового бюджета будет презентована на следующей встрече министров финансов Еврозоны.