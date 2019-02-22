Конфискованные у окружения Януковича 1,5 миллиарда гривень перечислили в казну

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала фотокопии соответствующих платежных документов.

Сегодня средства в сумме почти 1,5 миллиарда гривень в рамках спецконфискации перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сообщаю тем, кто сомневался: сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1 478 480 000 гривень перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - написала она.

Также Сарган обнародовала фотокопии двух платежных документов - один на сумму 1 миллиард 207 миллинов 280 тысяч гривень, второй - на сумму 271 миллион 200 тысяч гривень, остальные данные заретушированы.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 миллиард 478 миллионов гривень, которые поступят на счета Госказначейства.

Генпрокурор заметил, что эти деньги будут направлены на усиление обороноспособности Украины: "Армия получит новые ракеты, ПТУРы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы".