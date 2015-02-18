Гривня на межбанке упала до 27,30 за доллар и ниже 31 за евро

В среду, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 26,90/27,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги активизировались, спрос и предложение на данный момент уравновесились.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,56/31,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4370/0,4450 грн/рубль.

Читайте такжеГонтарева: валютный курс уже никогда не будет фиксированным даже в мирное времяПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 26,7817 грн/долл., к этому часу было заключено 218 соглашений, объем торгов составил 218,12 млн долл.