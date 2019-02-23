Минимальная зарплата в Украине за последние годы выросла втрое – Гройсман

Он добавил, что такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата, которая в долларовом эквиваленте превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла в три раза – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

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«Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост – втрое», - отметил Гройсман.

Он добавил, что такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата, которая в долларовом эквиваленте превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

«Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад. Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели свыше 40%», - добавил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас надо продолжать определенную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.

Ранее УНИАН сообщал, как за год выросла средняя зарплата украинцев.