Глава Нацбанка допускает улучшение платежного баланса и рост инвестиций в этом году

В этом году возможно улучшение состояния платежного баланса и рост поступлений прямых инвестиций в Украину, а отток денег из банков снизится, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе парламентских слушаний о стабильности банковской системы.

«В текущем году мы прогнозируем дальнейшее улучшение состояния платежного баланса. Дефицит счета текущих операций снизится до 1% ВВП, а сальдо финансового счета вернется к положительным значениям благодаря росту официального финансирования. Чистые поступления прямых инвестиций вырастут на 1-2% от ВВП, при этом отток денег из банков снизится», - сказала Гонтарева, отметив, что речь идет об оптимистичном прогнозе НБУ.

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