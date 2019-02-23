В Латвии хотят существенно ограничить операции с использованием наличных

Порог использования наличных для налогоплательщиков, которые ведут хозяйственную деятельность, и частных лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность, планируется уменьшить с 7200 до 3000 евро.

Для борьбы с теневой экономикой Министерство финансов Латвии предлагает значительно ограничить операции с наличными, а в отдельных сферах вообще их запретить.

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Об этом сообщает Delfi. По словам представителя Минфина Алексиса Яроцкиса, в 2018 году в ограничении теневой экономики более активно участвовали партнеры из частного сектора, например, строительные компании, предприятия общественного питания. В результате совместной работы представлены конкретные предложения.

В 2019 году в Латвии планируется расширенно вводить системы электронного учета рабочего времени в строительстве, продлить меры по искоренению теневой экономики в строительстве, охранных фирмах, в общественном питании и гостиничном бизнесе.

Порог использования наличных для налогоплательщиков, которые ведут хозяйственную деятельность, и частных лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность, планируется уменьшить с 7200 до 3000 евро.

Также планируется установить запрет на использование наличных в соглашениях с недвижимостью и установить ограничения на использование наличных при покупке транспортных средств.