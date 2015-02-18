Швейцария может предоставить Украине $200 миллионов кредита

Правительство Швейцарии изучает вопрос предоставления кредита Украине на 200 млн долл., сообщается на сайте федеральных органов власти Швейцарии.

Согласно сообщению, предоставление кредита является частью скоординированного на международном уровне пакета помощи для достижения финансовой стабильности Украины и привязан к реализации программы МВФ.

«Федеральный совет обязал Швейцарский национальный банк рассмотреть возможность предоставления кредита в 200 млн долл. Кредит будет привязан к имплементации программы Международного валютного фонда и не может быть использован для финансирования военного бюджета», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина в этом году может получить от МВФ $10,8 млрдТакже указывается, что стабилизация финансовой ситуации в Украине находится в сфере интересов Швейцарии и является традиционным для этой страны инструментом обеспечения финансовой стабильности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 февраля утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.