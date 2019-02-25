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США отложат повышение пошлин для Китая - Трамп

10:13, 25 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Twitter президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"В результате этих очень продуктивных переговоров, я буду откладывать повышение тарифов в США, которое намечено на 1 марта. Предполагая, что обе стороны добьются дополнительного прогресса, мы планируем завершить саммит для президента Си и меня в Мар-а-Лаго, чтобы завершить торговое соглашение. Очень хорошие выходные для США и Китая!", -  написал Трамп.

Он добавил, что также во время торговых переговоров с главой Китая Си Цзиньпином достигли соглашения по важным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства, услуг, валюты и других.

Как сообщал УНИАН, торговая война началась весной 2018 года, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из Китая. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Трамп и Си согласились на перемирие в  торговой войне, договорившись отложить до марта 2019 введения новых торговых пошлин.

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Теги: #пошлины США#торговая война#Трамп пошлины