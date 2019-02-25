Украинцы с минимальными пенсиями дополнительно получат перед выборами по 2,4 тысячи гривень

Выплаты получат только те пенсионеры, которые после индексации 1 марта получат самые маленькие пенсии.

В марте-апреле 2019 года государство выплатит дополнительно 2410 гривень пенсионерам, которые получают минимальную и меньшую минимальной пенсии. Средства выплатят через дополнительные поступления в Пенсионный фонд от растаможки авто на еврономерах.

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Об этом сообщает Громадське.uа.

"Мы сегодня нашли возможность, чтобы вернуть пенсионерам, и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии - минимальная и ниже минимальной - вернуть индексацию 2015-2016 годов. По приблизительным подсчетам, мы вышли на цифру 2410 гривень", - сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде 25 февраля 2019 года.

По словам Порошенко, выплаты получат только те пенсионеры, которые после индексации, намеченной 1 марта, получат самые маленькие пенсии.

"Будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 гривень - им компенсировать не нужно, а тем кто получит 100 и 200 гривень - они получат компенсацию в течение марта-апреля", - добавил Порошенко.

В то же время министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что 2410 гривен - это та сумма, которую пенсионеры недополучили вследствие отсутствия индексации в 2014-2015 годах.

Отметим, что по состоянию на 19 февраля украинцы растаможили 124 тысячи "евроблях", уплатив в бюджет 7,67 миллиарда гривень.

Как сообщает УНИАН, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают продлить льготный период растаможки авто на еврономерах до 23 мая 2019 года. В течение льготного периода стоимость растаможки авто уменьшена вдвое.

23 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру растаможивания автомобилей, в частности с европейскими номерами, и закон, который повышает ответственность за нарушения правил растаможивания автомобилей. Согласно закону, все доходы, которые государство получит от растаможки, направятся в Пенсионный фонд.