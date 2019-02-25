Всем кризисам назло: украинцы покупают по три килограмма золота в неделю

Цена на золото уже в этом году может вырасти до 1450–1500 долларов за тройскую унцию с нынешних 1300–1320 долларов за тройскую унцию.

Клиенты крупнейшего в Украине банка – "ПриватБанка" - за прошедший год купили более 131 килограмм золотых слитков, и в среднем за этот период банк продавал почти 3 килограмм золота в неделю.

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Как сообщила пресс-служба банка, клиенты покупают классические 100-граммовые слитки и коллекционные подарочные слитки от 1 грамма до тройской унции.

Ссылаясь на прогнозы мировых аналитиков, в банке отметили, что цена на золото уже в этом году может вырасти до 1450–1500 долларов за тройскую унцию с нынешних 1300–1320 долларов за тройскую унцию

Также сообщается, что банк продает золотые слитки через Центры банковских металлов в Киеве, Днепре, Краматорске, Запорожье и через сеть центров обслуживания VIP-клиентов по всей Украине.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года "ПриватБанк" получил 11,7 миллиарда гривень прибыли.